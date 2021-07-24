Евдокимов: интриги в «Нижнем Новгороде» подогревал спортивный директор

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов рассказал о причинах ухода из клуба.



«Всегда будет кто-то из игроков недоволен. Я очень требовательный тренер. Футболисты — они такие: кто играет — доволен, кто не играет — нет. Есть определённые требования по тренировочному процессу, режиму. Я не собирался и не собираюсь быть хорошим для всех. Общение проходило через капитана, лидеров команды. Мы обсуждали все вопросы. Если бы было какое-то недопонимание, разногласия, всё бы уладили, как это делали весь сезон. Все эти наговоры, кто-то где-то услышал, написал, возможно, специально подогревались.



Отношения были отличные, несмотря на то, что в СМИ писали обратное. Все эти интриги подогревал спортивный директор. Если бы были плохие отношения, мы бы так высоко в таблице не находились. На следующий день после отставки с костяком команды шесть часов просидели в ресторане. Если бы у нас были плохие отношения, меня бы так не провожали.



Зачем спортивному директору мутить воду? Я не нашел с ним контакта. В прессе есть автор, который всегда рассказывает, что тот великий менеджер, собрал команду. Все эти разговоры про якобы недовольство игроков, про то, что меня могут убрать, про то, что в команде все плохо, в прессу вываливалось именно через него. У нас с зимы с ним не было отношений. Мы не ругались, просто не контактировали. Я не люблю дилетантов, считаю, что спортивный директор должен быть профессионалом, а не пустышкой. Не представляю себе спортивного директора футбольного клуба, который не играл в футбол даже во дворе, не смотрит футбол, не ходит на тренировки команды, не находится в команде и может уехать с игры только потому, что надо лететь домой в Томск», — приводит слова Евдокимова Sport24.