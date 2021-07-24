Мбаппе сообщил Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.



По информации источника, французский футболист сообщил главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино о желании не продлевать соглашение с клубом. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский «Реал».



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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