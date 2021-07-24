Созин: тренером сборной России должен быть Семак. Не хотели нарушать гегемонию «Зенита»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что на пост главного тренера сборной России следовало назначить наставника «Зенита» Сергея Семака.



«Эмоции от назначения Карпина улеглись. Пришло понимание, что руководство РФС согласилось на совмещение постов в сборной и в клубе. Но если разрешать совмещение, то тренером сборной России должен быть Сергей Семак. Понятно, что он больше выигрывал как тренер, но дело даже не в этом. Во время перерывов на матчи сборных «Зенит» стабильно отпускает в сборную Россию пять-семь футболистов, ещё несколько уезжают в иностранные команды. Поэтому для «Зенита» потеря Семака была бы некритичной — помощники бы справились, а вот для «Ростова» потерять Карпина — плохо. Да, он может вызвать Осипенко, Глебова или Песьякова, но это лишь три игрока.



Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» — нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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