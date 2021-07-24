«Химки» — «Зенит»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Зенита» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.



Запасные: Генералов, Сычёв, Корян, Трошечкин, Камышев, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.



Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.

В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Зенит» (65) в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.