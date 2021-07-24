«Локомотив» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и тульского «Арсенала» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Давиташвили, Марков.
Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Андрей Фисенко. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, ему поможет Николай Богач.
В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.
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