Глушаков: в матче с «Зенитом» потеря концентрации на пять минут стоила поражения

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:3).



«Не получилось забить, хотя были хорошие моменты. Не забили, ошиблись, не доиграли некоторые эпизоды — по итогу уступили. Счёт не закономерный — три гола мы не должны были пропускать.



Согласен с Терюшковым, что потеря концентрации на пять минут стоила такого результата: пропустили два гола с разницей в пять минут. Что случилось? У них вышли новые игроки, мы невнимательно сыграли и пропустили. Вот и всё.

Я не спорил с судьями — обычный рабочий диалог», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.