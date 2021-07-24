Глушаков: в матче с «Зенитом» потеря концентрации на пять минут стоила поражения
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:3).
«Не получилось забить, хотя были хорошие моменты. Не забили, ошиблись, не доиграли некоторые эпизоды — по итогу уступили. Счёт не закономерный — три гола мы не должны были пропускать.
Согласен с Терюшковым, что потеря концентрации на пять минут стоила такого результата: пропустили два гола с разницей в пять минут. Что случилось? У них вышли новые игроки, мы невнимательно сыграли и пропустили. Вот и всё.
Я не спорил с судьями — обычный рабочий диалог», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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