Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: в матче с «Зенитом» потеря концентрации на пять минут стоила поражения

Глушаков: в матче с «Зенитом» потеря концентрации на пять минут стоила поражения
Комментарии

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:3).

«Не получилось забить, хотя были хорошие моменты. Не забили, ошиблись, не доиграли некоторые эпизоды — по итогу уступили. Счёт не закономерный — три гола мы не должны были пропускать.

Согласен с Терюшковым, что потеря концентрации на пять минут стоила такого результата: пропустили два гола с разницей в пять минут. Что случилось? У них вышли новые игроки, мы невнимательно сыграли и пропустили. Вот и всё.

Я не спорил с судьями — обычный рабочий диалог», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021