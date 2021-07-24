Александр Максименко проводит 100-й матч за «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко во встрече 1-го тура РПЛ с «Рубином» проводит 100-й матч за красно-белых. Об этом сообщила пресс-служба москвичей.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Спартака».

Максименко в минувшем сезоне РПЛ провёл 29 матчей, из которых шесть отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает Александра в € 13 млн.

Обслуживает встречу «Рубина» и «Спартака» бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечает за VAR Алексей Сухой, ему помогает Николай Ерёмин.



В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.