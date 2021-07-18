Вратарь «Спартака» Максименко: попадание в сборную должно следовать из чемпионства

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о победе красно-белых на предсезонном турнире Кубок Матч Премьер и о возможном попадании в сборную России.

«Никакой эйфории нет. Тренеры держат нас в тонусе. Самое главное начинается через неделю, сами всё понимаем. Мы хорошо сыграли, выиграли, но это просто тренировочный турнир. Никакой расслабленности точно нет.

Попасть в сборную или чемпионство? Одно должно следовать из другого. Если мы будем хорошо играть, идти на высоких местах, то тренерский штаб сборной обратит на всех нас внимание. Будем выкладываться на 100 процентов, а там посмотрим», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в последнем матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1. Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер.