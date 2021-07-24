Витория: «Рубину» сегодня повезло, «Спартаку» — нет. За это и поплатились
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.
Ушли на перерыв с нулевым счётом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
00:12
-
00:06
-
00:01
-
00:01
- 24 июля 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:01
-
21:54
-
21:43
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:15
Партнерский контент