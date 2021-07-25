Деспотович: «Спартак» рано набрал форму и именно поэтому сегодня проиграл

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0).

«Очень хорошая и качественная игра от обеих команд. Надеюсь, нашим болельщикам всё понравилось. Я знал, что мы выиграем, так как сборы и чемпионат — это разные вещи. Мы настраивались на этот матч, при этом мы свои моменты забили, а соперник — нет.



Недавнее поражение? Повторюсь, сборы и чемпионат — это разные вещи. На сборах игроки находятся в разных кондициях: одни набирают раньше, другие позже. Есть опытные игроки, которые грамотно подходят к чемпионату. Моё мнение: «Спартак» рано набрал форму и именно поэтому сегодня проиграл. Мы шаг за шагом готовились к старту чемпионата — сегодня это было видно», — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.