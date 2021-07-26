«Бенфика» сыграла вничью с «Марселем». Через 10 дней — матч со «Спартаком» в ЛЧ
Поделиться
В товарищеском матче «Бенфика» сыграла вничью с «Марселем». Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Пицци, который реализовал пенальти. На 38-й минуте ответный гол забил полузащитник «Марселя» Димитри Пайе. В матче принимал участие экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который получил жёлтую карточку.
Напомним, московскому «Спартаку» предстоит встретиться с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
00:34
-
00:19
-
00:17
-
00:02
- 25 июля 2021
-
23:41
-
23:20
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
21:51
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
20:57
-
20:49
-
20:42
-
20:35
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:53
-
19:47
-
19:29
-
19:28
-
18:54
-
18:46
-
18:45
Партнерский контент