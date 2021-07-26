«Бенфика» сыграла вничью с «Марселем». Через 10 дней — матч со «Спартаком» в ЛЧ

В товарищеском матче «Бенфика» сыграла вничью с «Марселем». Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Пицци, который реализовал пенальти. На 38-й минуте ответный гол забил полузащитник «Марселя» Димитри Пайе. В матче принимал участие экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который получил жёлтую карточку.

Напомним, московскому «Спартаку» предстоит встретиться с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.