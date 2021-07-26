Объявлены имена помощников Валерия Карпина в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал имена своих помощников в национальной команде.

«В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это станут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич — они будут предоставлять мне всю информацию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.



Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.