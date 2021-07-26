Дюков: РФС рассматривал несколько кандидатур, в том числе и иностранных специалистов
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что РФС рассматривал вариант с назначением на пост главного тренера сборной России иностранного специалиста.
«Связан ли форс-мажор с тем, что сорвался вариант с Кунцем? Валерий Георгиевич видит это так, я не говорил слово форс-мажор. Мы рассматривали несколько кандидатур, в том числе и иностранных специалистов, но после того, как выбор сделан, имена потенциальных кандидатов комментировать было бы неправильно. Но скажу одно: где-то видел, что Карпин был резервным вариантом: это не так, вариантов было несколько. Выбор пал на Карпина, и спасибо ему за то, что принял наше предложение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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