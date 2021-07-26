Карпин — о молодёжи: сначала основная сборная России и все её нужды, будем привлекать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по какому принципу будет работать с молодёжью.
«Сначала первая команда и все её нужды, что в клубе, что в сборной. Должно быть так. С Галактионовым я знаком, контакт будет проходить через Писарева. Будем привлекать тех, кто нужен первой сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
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