Карпин — о молодёжи: сначала основная сборная России и все её нужды, будем привлекать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по какому принципу будет работать с молодёжью.



«Сначала первая команда и все её нужды, что в клубе, что в сборной. Должно быть так. С Галактионовым я знаком, контакт будет проходить через Писарева. Будем привлекать тех, кто нужен первой сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.



Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.