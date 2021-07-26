Дриусси трогательно попрощался с «Зенитом»

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, который реализовал своё право на выкуп контракта с «Зенитом», записал трогательное видеообращение к клубу и болельщикам.
«Всем привет, спасибо большое! Дорогой «Зенит» и его болельщики! Во-первых, огромное спасибо вам за эти четыре года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» – фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов. И они не только классные игроки, но и замечательные люди.
Спасибо за вашу любовь! Вы и Петербург навсегда останетесь в моём сердце. И не только из-за футбола. Но ещё и потому, что именно здесь я узнал, каково стать отцом. Здесь родилась моя дочь, это незабываемое чувство. Наконец, огромное спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь, всегда были рядом и приходили на помощь.
Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь. Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что год для клуба будет очень успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю!» – сказал Дриусси в видео, опубликованном в «твиттере» «Зенита».
- 26 июля 2021
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