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«Зенит» объявил об уходе Себастьяна Дриусси

«Зенит» объявил об уходе Себастьяна Дриусси
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Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покидает «Зенит». Футболист реализовал своё право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.

«Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за всё!» — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению, что футболист может выкупить свой контракт. Форвард перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.

В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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