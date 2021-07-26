Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур», информирует Milan News со ссылкой на Sky Italia.
Согласно сведениям источника, «Милан» выбыл из гонки за право подписании Хвичи из-за высоких финансовых запросов игрока и «Рубина». «Тоттенхэм» в свою очередь включился в борьбу за игрока.
В минувшем сезоне 20-летний Кварацхелия провёл 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Севилья», «Аякс», «Лидс Юнайтед», мёнхенгладбахская «Боруссия» и ряд других клубов. Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году.
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