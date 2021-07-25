«Рубин» высмеял слухи о возможном уходе Хвичи Кварацхелии. Фото

Пресс-служба казанского «Рубина» в «Твиттере» пошутила по поводу постоянно появляющихся слухов в СМИ о возможном уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Так, «Рубин» опубликовал фото Хвичи с картонной табличкой в руках, на которой нанесено послание журналистам: «Хватит писать, что я ухожу куда-то».

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Севилья», «Аякс», «Лидс Юнайтед», мёнхенгладбахская «Боруссия» и ряд других клубов.

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.