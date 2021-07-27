«Спартак» может приобрести хавбека «Бенфики» Габриэла

Полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщает издание A Bola, бразилец может перейти в московский «Спартак». Пока Габриэл не тренируется с «Бенфикой», он работает в сопровождении тренера по физподготовке и ждёт, когда определится его будущее. Лиссабонцы и агент футболиста работают над тем, чтобы срочно найти 27-летнему игроку новый клуб.

Сообщается, что «Спартак» Руя Витории — возможный вариант, учитывая, что у них есть возможность заплатить € 10 млн, которые требуют «орлы» за Габриэла. За ситуацией также следят испанский «Алавес» и ряд клубов Примеры. В Испании Габриэл уже выступал, защищая цвета «Леганеса». Также полузащитник выступал за «Ювентус», он является выпускником академии туринцев.

В минувшем сезоне Габриэл провёл в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в € 7 млн.

Напомним, «Спартак» и «Бенфика» — соперники по квалификации в Лиге чемпионов.

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