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«Спартак» проиграл «Уфе» в молодёжном первенстве, «Рубин» разгромил «Урал»

«Спартак» проиграл «Уфе» в молодёжном первенстве, «Рубин» разгромил «Урал»
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Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Спартак». Матч прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 28-й минуте встречи. Его автором стал нападающий хозяев Тимур Жемалетдинов. При этом герой матча не доиграл встречу до конца — на 86-й минуте форвард получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Календарь молодёжного первенства
Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 12:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
1 : 0
Спартак-мол.
Москва
1:0 Жамалетдинов – 28'
Удаления: Жамалетдинов – 86' / нет

В другом матче «Рубин» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря точному удару нападающего Алекса Раджабова. В середине второго тайма, на 70-й минуте, казанцы удвоили преимущество усилиями полузащитника Ленара Фаттахова, а спустя три минуты довели счёт до разгромного — забил форвард Артём Зияисов. Итоговый счёт был установлен на 88-й минуте.

Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 14:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
4 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Раджабов – 30'   2:0 Фаттахов – 70'   3:0 Зияисов – 73'   4:0 – 88'

Результаты других матчей:

Академия футбола им. Ю.Коноплёва — «Динамо» — 3:1
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 0:2

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