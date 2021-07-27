«Спартак» проиграл «Уфе» в молодёжном первенстве, «Рубин» разгромил «Урал»

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Спартак». Матч прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 28-й минуте встречи. Его автором стал нападающий хозяев Тимур Жемалетдинов. При этом герой матча не доиграл встречу до конца — на 86-й минуте форвард получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
В другом матче «Рубин» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 4:0.
Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря точному удару нападающего Алекса Раджабова. В середине второго тайма, на 70-й минуте, казанцы удвоили преимущество усилиями полузащитника Ленара Фаттахова, а спустя три минуты довели счёт до разгромного — забил форвард Артём Зияисов. Итоговый счёт был установлен на 88-й минуте.
Результаты других матчей:
Академия футбола им. Ю.Коноплёва — «Динамо» — 3:1
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 0:2
- 27 июля 2021
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