Первый день Карпина на посту главного тренера сборной России. Видео

Пресс-служба сборной России на YouTube-канале опубликовала видеоролик, в котором показан первый день Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
В ролике показаны подписание контракта, общение с прессой и фотосессия на стадионе «Лужники».
26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ранее прокомментировала назначение супруга на должность наставника сборной России по футболу.
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- 27 июля 2021
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