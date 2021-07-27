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Первый день Карпина на посту главного тренера сборной России. Видео

Первый день Карпина на посту главного тренера сборной России. Видео
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Пресс-служба сборной России на YouTube-канале опубликовала видеоролик, в котором показан первый день Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

В ролике показаны подписание контракта, общение с прессой и фотосессия на стадионе «Лужники».

26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ранее прокомментировала назначение супруга на должность наставника сборной России по футболу.

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