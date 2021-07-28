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Названы судьи матча ЦСКА — «Локомотив» и других встреч 2-го тура РПЛ

Названы судьи матча ЦСКА — «Локомотив» и других встреч 2-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит обслуживать матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.

«Уфа» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Юданов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Алексей Стипиди; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Денис Березнов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Французов.

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