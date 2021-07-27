Судьи помогли ЦСКА и «Зениту». Разбор спорных решений первого тура РПЛ

Стартовавший в пятницу первый тур РПЛ не порадовал большим количеством классных игр, зато многие возмутились судейством. Больше всего недовольны остались в «Уфе» – в конце второго тайма судья принял спорное решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА. Резонансные решения были и в играх «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу судей в каждом матче прошедшего тура. Слово Федотову.

«Ростов» – «Динамо» — 0:2

Москалев провёл хорошую работу – тем более это был матч-открытие сезона. Но отметил бы неодинаковую трактовку эпизодов – на пятой минуте он показал жёлтую Паршивлюку, а за похожее единоборство Шиманьского и Хасимото, когда игрок гостей попал японцу по лицу, – нет. Вроде бы и не так страшно, но отметить нужно. Оценка у Москалёва 8,3.

«Химки» – «Зенит» — 1:3

На 39-й минуте Кукуляк не показал жёлтую карточку Глушакову за срыв перспективной атаки – тот хватал Кузяева за майку. Игроки просили для него жёлтую, но Глушаков её почему-то не получил. Но главный эпизод – пенальти в ворота «Химок». Его не стоило назначать. Сутормин сам подбивал ногу защитнику «Химок», а потом упал. Кукуляк должен был это увидеть, он занимал хорошую позицию. А почему не вмешался VAR в лице Амелина, я не знаю – рановато его назначили, видимо.

Не скажу, что по игре судьи благоволили «Зениту», первым голом Семак был недоволен. Но что-то произошло после перерыва. Из судьи матча «Зенита» просто сделали клоуна – он был в идеальной позиции и не разобрался. Если бы разобрался: был бы не Кукуляк, а Кукуян – с эмблемой ФИФА. Оценка 7,8.

«Рубин» – «Спартак» — 1:0

У Безбородова была хорошая работа. Он принял правильное решение на 22-й минуте, когда не дал жёлтую карточку Соболеву за картинное падение. Это не симуляция – там было обоюдное применение рук, а для симуляции надо, чтобы контакта не было.

Ключевой эпизод для Безбородова – отменённый гол «Спартака». Непонятно, свистнул он до гола или нет, но главное – решение было принято правильно. По повторам, которые крутили сразу после гола Жиго, кажется, что фола не было. Но потом показали длинный повтор с другого ракурса. Там видно, что Зобнин толкал соперника. Это нарушение правил. Игрок «Рубина» выпрыгнул вверх, и в этот момент Зобнин его толкнул.

Если бы не показали этот длинный повтор, то Безбородова бы просто уничтожили. Но спасибо режиссёрам, что они научились работать. В остальном же Безбородов игру контролировал, его оценка 8,4.

«Локомотив» – «Арсенал» — 3:1

Панин провёл хороший матч. Главное – были последовательные решения. На 35-й минуте он показал жёлтую карточку Артёму Соколу за неспортивное поведение (тот держал соперника руками), а на 79-й — вторую (тут можно было дать её или за грубую игру, или за срыв перспективной атаки). За эти эпизоды Панина можно похвалить – оценка 8,4.

«Урал» – «Краснодар» — 0:3

Казарцев в игре «Урала» и «Краснодара» зажигал, это просто беспредел. Он вообще не разбирался в единоборствах. Либо он дурак, либо должен сказать, что завершает карьеру судьи.

На 43-й минуте игрок «Краснодара» в своей штрафной сфолил по неосторожности — попал сопернику по голеностопу. Казарцев продолжил игру, но VAR исправил ситуацию — 11-метровый назначен правильно. Но вопрос здесь не в том, за что назначен пенальти, а к позиции судьи. Казарцев, вместо того чтобы чуть-чуть сдвинуться и увидеть единоборство, просматривал эпизод на корточках. Он вообще не бегал, будто бы звезда, которой это не нужно. На 69-й минуте смотрели эпизод с падением Черникова в штрафной «Урала», но там всё было правильно: борьба была обоюдной.

А на 93:30 судья устроил полный беспредел! Нельзя не разбираться в таких единоборствах! Игрок «Урала», пытаясь сыграть в мяч, пролетел мимо, а игрок «Краснодара» сам ударил соперника и потом упал. Как такое может быть нарушением? Они не понимают, что делают? Так нельзя. Казарцев должен повесить свисток на гвоздь. Оценка от меня – 7,4, но если департамент решит, что первоначальное решение не назначать одиннадцатиметровый было верным, а потом он поменял его на неверное, то ему поставят 6,9. Опять у Казарцева первый тур – и сразу до свидания.

«Крылья Советов» – «Ахмат» — 1:2

К Левникову вопросов практически нет. На 33-й минуте был инцидент в штрафной площади «Ахмата» – игроки хозяев требовали назначить 11-метровый за игру рукой. Но игры рукой там не было – она у игрока «Ахмата» находилась в естественном положении, мяч попал в бицепс. Левников принял правильное решение, продолжив игру. А на 66-й минуте ошибся – следовало показывать жёлтую Сарвели. Он прокинул мяч мимо соперника и нырнул. Левников правильно продолжил игру, но не наказал Сарвели карточкой. Поэтому оценка у него не 8,5, а 8,4.

ЦСКА – «Уфа» — 1:0

В «Уфе» правильно возмущаются судейством Иванова. На 48-й минуте стоило показывать жёлтую карточку Заболотному – он попал игроку «Уфы» Иванову по голове локтем. На повторе видно, что судья не видел этого касания из-за правой руки Заболотного, но должен был вмешаться помощник – а тот испугался.

Больше всего вопросов было по падению Гамида Агаларова в штрафной ЦСКА. Он пытался достать мяч, а Васин сначала держал его руками, потом выставил бедро и замер – шлагбаум. Для меня сразу было понятно – это 11-метровый удар. Потом я попытался понять логику судьи: может, он подумал, что Агаларов начал падать раньше. Но для меня очевидно – Васин очень рисковал и не пускал соперника, нарушая правила. В ворота ЦСКА следовало назначить пенальти, поэтому оценка Иванова 7,8.

«Нижний Новгород» – «Сочи» — 1:0

Шадыханов провел неплохой матч, но немного отскочил. На 16-й минуте назначил опасный штрафной в ворота хозяев, хотя назначать его не следовало – игрок «Сочи» симулировал.

Если бы гости забили – у Шадыханова были бы проблемы, так как его ошибка стала бы результативной. А в остальном он молодец – ошибок не допускал, игру контролировал, старался и активно двигался. Оценка у него 8,3.