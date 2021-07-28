Сборная Франции по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпийских игр в Токио

В матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Франции встречалась с Японией. Встреча прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой японцев со счётом 4:0. По голу забили Такефуса Кубо, Хироки Сакаи, Кодзи Миёси и Дайдзэн Маэда.
В параллельном матче группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Мексики играла с национальной командой ЮАР. Встреча проходила на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония). Мексиканцы разгромили соперника со счётом 3:0. В составе победителей отличились Эрнесто Вега, Луис Ромо и Энри Мартин.
Сборная Японии набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места в группе. Второй оказалась Мексика (6). На третьем месте групповой этап завершила Франция (3). ЮАР (0) осталась последней.
- 28 июля 2021
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