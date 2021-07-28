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Сборная Франции по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпийских игр в Токио

Сборная Франции по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпийских игр в Токио
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В матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Франции встречалась с Японией. Встреча прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой японцев со счётом 4:0. По голу забили Такефуса Кубо, Хироки Сакаи, Кодзи Миёси и Дайдзэн Маэда.

В параллельном матче группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Мексики играла с национальной командой ЮАР. Встреча проходила на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония). Мексиканцы разгромили соперника со счётом 3:0. В составе победителей отличились Эрнесто Вега, Луис Ромо и Энри Мартин.

Сборная Японии набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места в группе. Второй оказалась Мексика (6). На третьем месте групповой этап завершила Франция (3). ЮАР (0) осталась последней.

Олимпийские игры (м). Группа A. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 14:30 МСК
Франция U23
Окончен
0 : 4
Япония U23
0:1 Кубо – 27'   0:2 Сакаи – 34'   0:3 Миёси – 70'   0:4 Маэда – 90+1'
Удаления: Коло Муани – 74' / нет
Олимпийские игры (м). Группа A. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 14:30 МСК
ЮАР U23
Окончен
0 : 3
Мексика U23
0:1 Вега – 18'   0:2 Ромо – 45'   0:3 Мартин – 60'
Удаления: Малепе – 57' / Родригес – 66'
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