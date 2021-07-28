«Челси» предложил за Кунде € 30-35 млн и Зума

«Челси» и «Севилья» работают над трансфером защитника испанской команды Жюля Кунде.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», лондонский клуб предложил андалусийцам за 22-летнего французского футболиста € 30-35 млн и своего защитника Курта Зума. Стороны намерены договориться именно о таком формате сделки — обмен с доплатой со стороны синих.
Ранее сообщалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.
- 28 июля 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:35
-
14:25
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:31
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45