«Челси» предложил за Кунде € 30-35 млн и Зума

«Челси» и «Севилья» работают над трансфером защитника испанской команды Жюля Кунде.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», лондонский клуб предложил андалусийцам за 22-летнего французского футболиста € 30-35 млн и своего защитника Курта Зума. Стороны намерены договориться именно о таком формате сделки — обмен с доплатой со стороны синих.



Ранее сообщалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».



Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

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