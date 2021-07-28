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«Нижний Новгород» прошёл второй этап вакцинации от коронавируса

«Нижний Новгород» прошёл второй этап вакцинации от коронавируса
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Сегодня, 28 июля, футболисты, тренеры и сотрудники «Нижнего Новгорода» прошли второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Первый этап вакцинации «Спутником V» в клубе был организован 7 июля.

Фото можно посмотреть на странице «Нижнего Новгорода» в «Инстаграме».

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. В следующем туре чемпионата России нижегородский клуб сыграет на выезде с «Уралом». Встреча состоится 1 августа. Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит».

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