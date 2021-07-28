«Нижний Новгород» прошёл второй этап вакцинации от коронавируса

Сегодня, 28 июля, футболисты, тренеры и сотрудники «Нижнего Новгорода» прошли второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Первый этап вакцинации «Спутником V» в клубе был организован 7 июля.
Фото можно посмотреть на странице «Нижнего Новгорода» в «Инстаграме».
В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. В следующем туре чемпионата России нижегородский клуб сыграет на выезде с «Уралом». Встреча состоится 1 августа. Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит».
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 28 июля 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:35
-
14:25
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:31
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45