«Ювентус» отдал Пьяцу в аренду «Торино»

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца перешёл в «Торино» на правах аренды, сообщает пресс-служба «бьянконери».

«Марко Пьяца в следующем сезоне сыграет в составе «Торино». Договор аренды заключён на один сезон — до 30 июня 2022 года. „Торино“ получил право выкупа игрока», — сообщает пресс-служба «Ювентуса».

Пьяца выступает за «Ювентус» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 форвард играл за «Андерлехт» на правах аренды, в предыдущем сезоне — за «Дженоа». В составе туринской команды хорватский форвард провёл 21 матч, забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Пьяцы в € 4 млн. За сборную Хорватии Марко сыграл 24 матча, забил один гол, отдал одну результативную передачу.