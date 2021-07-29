«Ливерпуль» сообщил о 97-й жертве трагедии на «Хиллсборо»

Количество жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо» с участием болельщиков «Ливерпуля» вновь выросло, сообщает пресс-служба клуба.



Из жизни ушёл Эндрю Девин, которому было 55 лет. По итогам расследования болельщик был признан жертвой трагедии. Таким образом, он стал 97-м погибшим после событий 32-летней давности.



«Эндрю всю жизнь поддерживал «Ливерпуль» и продолжал по возможности посещать матчи на «Энфилде», несмотря на травмы, полученные на «Хиллсборо» и полностью изменившие его жизнь. Он превзошёл все прогнозы, ведь изначально ожидали, что после трагедии он не проживёт и полугода. Все наши мысли сейчас с семьёй Эндрю», — говорится в заявлении клуба.



Трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль».