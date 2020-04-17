Фанат «Ливерпуля», выживший после трагедии на «Хиллсборо», скончался из-за коронавируса
65-летний Дэйв Роланд, болельщик «Ливерпуля», который пережил трагедию на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, скончался из-за коронавируса в одной из городских больниц. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Тогда Роланду удалось избежать давки, однако он не сумел спасти 17-летнего болельщика мерсисайдского клуба Генри Роджерса. После трагедии была сделана одна из самых знаменитых фотографий того дня: Роланд сидел возле обломков трибуны и плакал, уткнувшись в шарф «Ливерпуля».
Фото: Джон Джайлз (PA)
Трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлёкшая смерть 96 болельщиков «Ливерпуля».
«Никогда не забудем». «Ливерпуль» почтил память жертв трагедии на «Хиллсборо»
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