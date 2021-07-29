Сандро Шварц: «Уфа» — серьёзная команда, которая хорошо обороняется

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«В прошлое воскресенье мы были на стадионе, когда ЦСКА играл против «Уфы». Они серьёзная команда, которая хорошо обороняется. Они показывают совсем другой футбол при новом тренере. Они набрали много очков в конце того сезона. Тем более, нам предстоит игра на искусственном поле. Мы должны хорошо среагировать на эту встречу.



Если говорить о той схеме «Уфы» которая сейчас, то по сравнению с прошлым сезоном ничего не изменилось. Они так же используют три защитника и латералей. Если говорить об их обороне, она компактная и её достаточно сложно взломать. Матч с ЦСКА показал, что они играют в навесы и прострелы, пытаются найти двух нападающих в штрафной. Помимо двух нападающих у них большая насыщенность игроков. Нам нужно плотно отобороняться и не давать делать навесы и прострелы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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