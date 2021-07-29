Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес завершил карьеру в 37 лет

Аргентинский нападающий Макси Лопес объявил о завершении карьеры в 37 лет. О своём решении футболист написал на странице в «Инстаграме».

«Спасибо всем вам за помощь в осуществлении моей мечты. Это было прекрасное путешествие», — написал Лопес на четырёх языках — английском, испанском, итальянском и португальском.

Макси Лопес на протяжении своей карьеры выступал за такие команды, как «Ривер Плейт» (воспитанник клуба), «Барселона», «Москва», «Мальорка», «Гремио», «Катания», «Милан», «Сампдория», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко да Гама», «Кротоне». Последним его клубом является итальянский «Самбенедеттезе». Лопес не вызывался в основную сборную Аргентины, он играл только на молодёжных уровнях.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.