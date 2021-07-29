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Определился соперник «Сочи» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций

Определился соперник «Сочи» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций
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«Сочи» продолжит своё выступление в Лиге конференций УЕФА в третьем квалификационном раунде, в котором команде Владимира Федотова предстоит встретиться с сербским «Партизаном».

Во втором квалификационном раунде «Партизан» одолел «ДАК 1904» из Словакии. Обе встречи остались за сербами — 1:0 дома и 2:0 — на выезде.

Первая игра серии между «Сочи» и «Партизаном» пройдёт 5 августа в 19:00 на стадионе «Фишт». Ответная встреча состоится 12 августа в Сербии.

Сегодня, 29 июля, сочинцы встретились с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2. По итогам двухматчевого противостояния «Сочи» выиграл со счётом 7:2.

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