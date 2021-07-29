Определился соперник «Рубина» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций

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Казанский «Рубин» начнёт своё выступление в Лиге конференций УЕФА с третьего квалификационного раунда, в котором команде Леонида Слуцкого предстоит встретиться с польским клубом «Ракув».

Во втором квалификационном раунде «Ракув» преодолел литовскую «Судуву». Оба матча команд завершились со счётом 0:0, победитель пары определился в серии пенальти.

Матчи «Рубина» и «Ракува» состоятся 5 и 12 августа.

Напомним, в третий раунд квалификации Лиги конференций также вышел российский футбольный клуб «Сочи». Сегодня, 29 июля, сочинцы встретились с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2. По итогам двухматчевого противостояния «Сочи» выиграл со счётом 7:2.