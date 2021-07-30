«Зенит» нацелился на приобретение Андреа Белотти

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может перейти в «Зенит». Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, петербуржцы уже начали контактировать с туринцами на предмет перехода форварда. Сине-бело-голубые расстались с Себастьяном Дриусси и готовятся продать Сердара Азмуна, поэтому Белотти — выбор «Зенита» для усиления атаки.

Контракт Белотти истекает в июне 2022 года, «Торино» настаивает на его продлении. Клуб предлагает Андреа четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 4 млн в год, включая бонусы. Нападающий задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. До «Торино» он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинолеффе». С 2016 года Белотти вызывается в сборную Италии. Transfermarkt оценивает итальянца в € 35 млн.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть