Хацкевич: в «Роторе» мне начали указывать, кого ставить в состав. Отказался — меня уволили

Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о неприятной ситуации, которая произошла в волгоградском клубе.



«В Екатеринбурге была ничейная игра. Понсе свой момент не реализовал, а Биквалфи забил — после индивидуальной ошибки нашего игрока. А перед «Ростовом» состоялся нелицеприятный разговор. Мне начали указывать, кого я должен ставить в состав. Когда я сказал, что делать этого не буду, мне дали понять, что в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы. Через два дня после игры с «Ростовом» наше сотрудничество закончилось — после телефонного звонка.



Когда люди нанимают тебя, они не имеют права лезть в твою работу и навязывать своё мнение. При мне такого не будет.



Вмешивались люди, которые находились возле команды. В футбольные моменты Андрей Михайлович Рекечинский не вмешивался. С ним мы часто общались по поводу развития клуба, инфраструктуры, детско-юношеского футбола, молодёжной команды.



Проблема в том, что у «Ротора» нет хозяина и стратегии развития. У команды, на 90 процентов состоящей из арендованных игроков, нет будущего. Если посмотрите, как комплектуется клуб в последние три года, то видно, что никакой стратегии там и близко нет. От этого — ни результата, ни стабильности.



Мне искренне жаль прекрасных болельщиков «Ротора». Если во главе клуба не появится настоящий хозяин, «Ротор» ещё долго будет ждать возвращения в Премьер-Лигу», — цитирует Хацкевича «Матч ТВ».

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