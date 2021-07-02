Хацкевич: игра сборной Украины намного интереснее примитивного футбола россиян

Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил сборные России и Украины.

«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что всё выглядит очень примитивно.

Конечно, за весь турнир накопилась какая-то усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют. Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодёжи. Здесь шансы 50 на 50. Андрей Шевченко прививает сборной игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом. Игра первым номером для украинцев — это не нововведение. У них есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться», — приводит слова Хацкевича «РИА Новости».