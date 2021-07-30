Клопп хочет видеть Нойхауса в «Ливерпуле», но у клуба нет денег на трансфер
Поделиться
Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус, по всей видимости, не перейдёт в «Ливерпуль» в это трансферное окно.
Как сообщает Sport1.de, видеть 24-летнего футболиста в своей команде хочет лично главный тренер красных Юрген Клопп. Однако переходу мешают два фактора. Во-первых, у мерсисайдцев укомплектована средняя линия, а во-вторых, у клуба нет необходимых € 40 млн, чтобы приобрести немца.
Нойхаус выступает за «Боруссию» с 2018 года. Ранее он играл за «Фортуну» и «Мюнхен 1860». В сборную Германии футболист вызывается с 2020 года. В прошлом сезоне хавбек провёл 45 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Новость по темеИсточник: Нойхаус перейдёт в «Баварию» летом 2022 года
Комментарии
- 30 июля 2021
-
15:29
-
15:29
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
14:36
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:55
-
13:48
-
13:27
-
13:16
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:17
-
12:12
-
11:58
-
11:48
-
11:46
-
11:25
-
11:21
-
10:49
-
10:45
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
09:48
-
09:47
-
09:29
-
09:26
-
03:12
-
02:50
-
02:08
Партнерский контент