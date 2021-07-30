Клопп хочет видеть Нойхауса в «Ливерпуле», но у клуба нет денег на трансфер

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус, по всей видимости, не перейдёт в «Ливерпуль» в это трансферное окно.



Как сообщает Sport1.de, видеть 24-летнего футболиста в своей команде хочет лично главный тренер красных Юрген Клопп. Однако переходу мешают два фактора. Во-первых, у мерсисайдцев укомплектована средняя линия, а во-вторых, у клуба нет необходимых € 40 млн, чтобы приобрести немца.



Нойхаус выступает за «Боруссию» с 2018 года. Ранее он играл за «Фортуну» и «Мюнхен 1860». В сборную Германии футболист вызывается с 2020 года. В прошлом сезоне хавбек провёл 45 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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