«Рубин» открыл продажу билетов на ближайшие домашние матчи и абонементов

«Рубин» открыл продажу билетов на ближайшие три домашних матча и возобновил приём заказов на сезонные абонементы.



«Начались продажи билетов на три ближайших домашних матча «Рубина», которые пройдут 8, 12 и 15 августа. В эти даты наша команда примет соответственно грозненский «Ахмат», польский «Ракув» и самарские «Крылья Советов». Матчи с «Ахматом» и «Крыльями» пройдут в рамках Российской Премьер-Лиги, игра с «Ракувом» — в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, это будет первая домашняя игра «Рубина» в еврокубках с ноября 2015 года, когда наша команда принимала швейцарский «Сьон», — сообщает пресс-служба «Рубина».



Сегодня, 30 июля, состоится матч «Арсенал» — «Рубин». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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