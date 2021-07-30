Игроки «Крыльев Советов» поругались в концовке первого тайма матча со «Спартаком»

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» произошла перепалка между игроками самарской команды.
Вратарь Иван Ломаев и полузащитник Антон Зиньковский что-то не поделили в концовке первого тайма. Игроки обменялись словами на повышенных тонах, а футболистов успокаивал капитан «Крыльев» Сергей Божин. Возможно, Зиньковскому не понравилось, что Ломаев долго вводит мяч в игру.
Обслуживает встречу «Крыльев» и «Спартака» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
В 1-м туре «Крылья Советов» на своём поле уступили «Ахмату» (1:2). В свою очередь «Спартак» на выезде проиграл «Рубину» (0:1).
- 30 июля 2021
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