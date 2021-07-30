«Рубин» разгромил тульский «Арсенал» в матче 2-го тура РПЛ

Сегодня, 30 июля, тульский «Арсенал» встретился с казанским «Рубином». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоялся на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился победой гостей со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Рубин» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором быстрого гола стал Хван Ин Бём. На 37-й минуте нападающий Джордже Деспотович удвоил преимущество казанцев, реализовав пенальти. На 40-й минуте Хвича Кварацхелия своим голом довёл дело до разгрома. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Таким образом, «Рубин» набрал 6 очков в первых двух матчах нового сезона. На счету «Арсенала» 0 очков по итогам двух туров.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Арсенал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежал вылета в Футбольную национальную лигу. «Рубин» финишировал четвёртым и пробился в квалификацию Лигу конференций.