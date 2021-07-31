Президент «Атлетико»: Симеоне может оставаться в клубе столько, сколько захочет

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо выразил поддержку главному тренеру команды Диего Симеоне.



«Диего может оставаться в клубе столько, сколько захочет. Мы довольны его работой и надеемся, что он будет возглавлять команду ещё много лет и будет добиваться высоких результатов», — приводит слова Сересо Marca.



Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Ранее специалист работал в «Расинге», «Эстудиантесе», «Ривер Плейте», «Сан-Лоренсо» и итальянской «Катании». По итогам сезона-2020/2021 мадридский клуб стал чемпионом Испании. В начале июля Симеоне продлил контракт с мадридским «Атлетико». Новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.