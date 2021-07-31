«Ничего не исключаем». Президент «Атлетико» высказался о возможном подписании Гризманна

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о ситуации с возможным возвращением в состав «матрасников» 30-летнего французского нападающего Антуана Гризманна, ныне выступающего за каталонскую «Барселону».
«Мы ничего не исключаем, можем лишь сказать, что подписание Гризманна — непростая задача. Это сложная операция», — цитирует Селесо журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене француза на полузащитника Сауля Ньигеса. Впоследствии стало известно, что стороны не могут договориться о сделке.
Гризманн защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 2018 году французом интересовалась «Барселона», однако он публично объявил, что не перейдёт в стан сине-гранатовых. Тем не менее спустя год, летом 2019-го, 30-летний форвард перебрался в каталонский клуб.
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