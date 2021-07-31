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Сборная Испании по футболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Сборная Испании по футболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио
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31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Испании и Кот-д'Ивуара. Команды сошлись между собой на поле стадиона «Мияги» в Рифу (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой из Венесуэлы. Она завершилась победой Испании со счётом 5:2 в дополнительное время.

На 10-й минуте счёт открыл защитник Кот-д'Ивуара Эрик Бейи. На 30-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Дани Ольмо. На 91-й минуте полузащитник национальной команды Кот-д'Ивуара Макс-Ален Градель вывел её вперёд. Но на 93-й минуте нападающий испанцев Рафаэль Мир сравнял счёт. На 98-й минуте нападающий Микель Оярсабаль принёс победу сборной Испании, реализовав пенальти. На 117-й минуте Мир отметился дублем, а на 120-й оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
31 июля 2021, суббота. 11:00 МСК
Испания U23
Окончен
5 : 2
ДВ
Кот-д'Ивуар U23
0:1 Бейи – 10'   1:1 Ольмо – 30'   1:2 Градель – 90+1'   2:2 Мир – 90+3'   3:2 Оярсабаль – 98' (пен)   4:2 Мир – 117'   5:2 Мир – 120+1'
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