«Нельзя идти по головам». Салихова прокомментировала уход Фетисова из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала увольнение директора красно-белых по развитию и коммуникациям Антона Фетисова.

«К сожалению, в один момент Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным. Изначально к его работе не было и не могло быть претензий, клубные медиа вышли на новый уровень, всё работало феерично. Было очень увлекательно. Каждый день — новый вызов. «Спартак» практически всегда выходил победителем.



Потом что-то поменялось в самом Антоне. Видимо, непосредственная близость к ЛА (Леониду Федуну — прим. ред.) так сказалась, начались интриги, в том числе против действующих сотрудников. Александр Атаманенко уволился «по собственному желанию», Антон Фетисов смог быстренько занять ещё одну должность ( это случилось после моего ухода из клуба), хотя даже не понимал принципов работы коммерческого департамента. А после совместного полёта на сборы с ЛА в его самолёте Антон окончательно потерял чувство реальности.

Амбиции — это круто, но нельзя идти по головам, нельзя всех и вся подминать под себя, нельзя комментировать личную жизнь акционера и передавать его настроения журналистам и блогерам. Когда начинаешь заигрываться, то рискуешь проиграть», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

До «Спартака» Фетисов был директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».

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