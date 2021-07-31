Антон Фетисов объявил об уходе с поста директора по развитию и коммуникациям «Спартака»

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что покинет московский клуб.



«Пришло время расстаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в „Спартаке“, которому желаю только побед на футбольном и медиаполе. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали и меня лично, и нашу медиакоманду», — приводит слова Фетисова ТАСС.



До «Спартака» Фетисов работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».



«Спартак» в двух турах набрал три очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является казанский «Рубин» (6).

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