Гол Коваленко принёс «Аталанте» победу в товарищеском матче, Миранчук выходил в основе

В товарищеском матче «Аталанта» обыграла «Порденоне». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бергамасков.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Аталанты» Роберто Пикколи. Ответный мяч забил форвард «Порденоне» Франк Тсаджут, который реализовал пенальти. Победный мяч забил полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко. Российский полузащитник Алексей Миранчук выходил на поле в стартовом составе.

Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не просто забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.