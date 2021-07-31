Арбитр Федотов: Матюнин ошибся, назначив голевой штрафной в пользу ЦСКА в матче с «Локо»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением штрафного удара в матче 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив», который реализовал полузащитник армейцев Кристиан Бистрович.

«Матюнин ошибся, назначив голевой штрафной в пользу ЦСКА в матче с «Локомотивом». Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. А Бийол шёл в него коленом, это он фолил, а не на нём. Со штрафного ЦСКА забил прямой гол, Матюнину снизят за эту ошибку оценку – она получилось результативной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).