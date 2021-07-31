«Ротор» в концовке спасся от проигрыша «Волгарю», заканчивающему матч вдевятером
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В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» сыграл вничью с «Волгарём». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте счёт открыл защитник «Волгаря» Роман Локтионов. В начале второго тайма астраханцы остались в меньшинстве — был удалён защитник Данила Ведерников. На 90-й минуте в составе «Волгаря» произошло ещё одно удаление — поле покинул Алексей Павлишин. В добавленное время Азат Байрыев сравнял счёт.
«Ротор» набрал 4 очка и занимает 12-е место в таблице ФНЛ. «Волгарь» (4) — на 13-й строчке.
В другом матче «Кубань» проиграла «Спартаку-2» (1:2). В составе красно-белых забивали Руслан Литвинов и Владислав Шитов, единственный гол «Кубани» забил Владимир Лобкарёв.
ФНЛ - Первый дивизион. 4-й тур
31 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Локтионов – 17' 1:1 Байрыев – 90'
Удаления: нет / Ведерников – 48', Павлишин – 90'
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