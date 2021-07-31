«Ротор» в концовке спасся от проигрыша «Волгарю», заканчивающему матч вдевятером

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» сыграл вничью с «Волгарём». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте счёт открыл защитник «Волгаря» Роман Локтионов. В начале второго тайма астраханцы остались в меньшинстве — был удалён защитник Данила Ведерников. На 90-й минуте в составе «Волгаря» произошло ещё одно удаление — поле покинул Алексей Павлишин. В добавленное время Азат Байрыев сравнял счёт.

«Ротор» набрал 4 очка и занимает 12-е место в таблице ФНЛ. «Волгарь» (4) — на 13-й строчке.

В другом матче «Кубань» проиграла «Спартаку-2» (1:2). В составе красно-белых забивали Руслан Литвинов и Владислав Шитов, единственный гол «Кубани» забил Владимир Лобкарёв.