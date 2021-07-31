«По всем слухам «Локомотив» ответил на поле». Николич — о победе над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги успешного матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
«Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить с победой команду, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что „Локомотив“ умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер.
До 70 минуты мы полностью контролировали игру, были лучшей командой на поле. Но потом у ЦСКА вышли Влашич, Дзагоев, Эджуке — игра поменялась, ЦСКА был лучше. Но это не так важно. Ребята удержали три очка. Хочу поздравить наших болельщиков, рады были их видеть на трибунах. Надо восстановиться к следующей игре, которая будет на искусственном поле.
По всем слухам мы ответили на поле. У нас есть команды, мы вместе. Я переживал каждый момент, был более эмоционален, чем обычно. Очень хотелось выиграть, потому что мы это заслужили", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 июля 2021
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