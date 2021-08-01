Крыховяк отреагировал на пост Сёмина, пожелавшего ему удачи в «Краснодаре»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил бывшему главному тренеру железнодорожников Юрию Сёмину, пожелавшему поляку удачи в «Краснодаре».
«Спасибо Тренеру за вашу поддержку», — написал Крыховяк в «Инстаграме».
«Гжегож, удачи тебе! Краснодар любит футбол, и тебе будет интересно. Ты профессионал высочайшего уровня и игрок, который приносит победы», — ранее написал Сёмин на своей странице.
«Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Скоро о переходе будет объявлено официально. Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника.
Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.
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